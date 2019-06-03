Общество

В Сигово открылся традиционный лингвистический лагерь «Лето в королевстве сето»

Ежегодный лингвистический детский лагерь «Лето в королевстве сето» открылся на территории музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово Печорского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в этом году он открыл свои двери в 12-й раз.

Лингвистический лагерь объединит около 50 учащихся разных возрастов. Каждый год в Сигово приезжают школьники разных образовательных учреждений Печорского района. В этот раз пригласили учащихся Паниковичской школы.

Для посетителей лагеря представители народа сето приготовили самые разные мероприятия, которые позволят познакомиться с языком и культурой уникального малочисленного народа.

У сето нет письменности, поэтому в лагере обучение языку проходит в быту, а также через национальный фольклор: песни, игры и танцы. Для участников лагеря будут организованы экскурсии по музею-усадьбе, мастер-классыпо приготовлению блюд национальной кухни и рукоделию (плетение поясов, набойка). Школьники изучат традиции земледелия и поставят спектакли по национальным сетоским сказкам. 17 июня дети примут участие в национальном празднике Духов день — Кирмашах.

В настоящее время в России проживают всего 250 человек этой народности. О том, какое большое значение для региона имеет коренной народ сето, говорил и Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Их богатое культурное наследие требует внимательного и бережного отношения», — подчеркнул Глава региона в мае в ходе окружного семинар-совещания по вопросам реализации государственной национальной политики.

Лагерь организован в рамках государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории Псковской области».

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово -— единственный в России государственный музей малого финно-угорскогонарода сето, сохранившего уникальную культуру. Музей размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс, которая была построена в конце XIX - начале XX века. В настоящее время музей является филиалом Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».