Общество

«Единая Россия» предложила Минфину ввести налоговые вычеты за оплату спортивных секций

«Единая Россия» выступила с инициативой предоставить россиянам льготу на оплату детских спортивных секций и приобретение необходимого для занятий спортом инвентаря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, соответствующее предложение направлено в министерство финансов РФ, заявила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Здоровый образ жизни и спорт набирают все большую популярность среди россиян. Еще в прошлом году президент Владимир Путин поручил до 10 сентября 2018 года разработать возможность получения налогового вычета за оплату абонементов в спортивные секции и клубы для налогоплательщиков, однако эта мера до сих пор не действует. К рассмотрению в правительстве готовится пакет поправок в статью 219 Налогового кодекса РФ, которыми, в частности, предлагается компенсировать часть затрат на физкультурно-оздоровительные услуги. Однако в текущей версии законопроекта отсутствует возможность получать налоговый вычет на занятия детей налогоплательщиков в спортивных секциях, что, на наш взгляд, несправедливо, учитывая то, что поддержка материнства и детства является одним из ключевых направлений государственной политики. Для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку на родителей, мы призываем Минфин РФ внести соответствующие поправки. Налоговый вычет за оплату детского спорта - это разумная мера, которая благотворно скажется на здоровье нового поколения», - сказала Окунева.

Кроме того, парламентарий подчеркнула, что важно предусмотреть в документе возможность получения налогового вычета при приобретении спортинвентаря для детей. «Учитывая, что покупка специализированного инвентаря, необходимого для занятий тем или иным видом спорта, также требует от родителей значительных финансовых вложений, мы считаем целесообразным включение в законопроект данной категории», - добавила она.

«Указом президента России 2018-2027 годы объявлены в нашей стране Десятилетием детства. Развитие физкультуры и спорта для детей было обозначено, как одно из ключевых направлений в плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Мы уверены в том, что предложенные меры положительно скажутся на популяризации спорта среди подрастающего поколения», - заключила координатор партпроекта.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.