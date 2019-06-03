Общество

Александр Козловский окажет помощь семье с ребенком-инвалидом

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский провел прием граждан по личным вопросам в городе Великие Луки. На прием пришли не только жители города на Ловати, но и Великолукского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

Одним из обратившихся стал великолучанин Руслан Зайцев рассказал депутату о проблемах с жильем. Дело в том, что горожанин вместе с женой взяли ипотеку в доме, который в последующем был признан аварийным.

Семья переехала в новое жилье, но потом, в силу того, что в семье есть ребенок-инвалид, семья вновь решила сменить место жительства. Но оформление собственности на новую квартиру затянулось, поэтому великолучанин попросил помощи.

Александр Козловский отметил, что обсудит данный вопрос с представителями администрации города Великие Луки, и горожанину будет оказана необходимая юридическая поддержка.