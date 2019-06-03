Общество

В Псковской области появится служба для доставки маломобильных пенсионеров на медобследования

В Псковской области существует база пациентов, нуждающихся в помощи на дому. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 4 июня, на пресс-конференции, посвященной медобслуживанию ветеранов на дому, сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

«Многие обследования, такие как флюорография, можно сделать только в условиях поликлиники, планируется создать службу, которая будет доставлять маломобильных пенсионеров в медучреждение для проведения в узкие сроки обследования», - заявила Галина Неваленная.

Галина Неваленная отметила, что обслуживание маломобильных пенсионеров на дому будет совершенствоваться.

«Имея мобильный ФАП, мы можем подъехать к дому маломобильного гражданина и провести какие-то исследования. Но это не решает проблему», - пояснила спикер.

По словам Галины Неваленной, вопрос приобретения переносной аппаратуры уже поднят и обсуждается.