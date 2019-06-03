Общество

Ангиограф и три аппарата УЗИ поступят в Псковскую областную клиническую больницу в этом году

Современное высокотехнологическое медицинское оборудование поступит в этом году в Псковскую областную клиническую больницу. Соответствующие аукционы на определение подрядчика объявлены на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Речь идет об ангиографической системе - аппарате для комплексной оценки состояния сосудов (артерий, вен, капилляров, лимфатических сосудов) и проведения стентирования. Также будут приобретены и три ультразвуковых диагностических аппарата, которые позволят проводить более качественные и детальные исследования сердца, сосудов и внутренних органов пациентов.

В общей сложности начальная цена контракта составляет более 110 млн рублей.

«Подобное оборудование нового поколения в больнице очень востребовано. Есть и подготовленный квалифицированный персонал, готовый на нем работать. Теперь в больнице будет два ангиографа, что позволит увеличить число операций по стентированию сосудов. А аппараты УЗИ помогут медикам более оперативно провести качественную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний», - отметил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов.

Медицинская техника будет приобретена на средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение» по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Всего в этом году из консолидированного бюджета региона на приобретение медицинского оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет направлено более 750 млн рублей.

Дополнительно по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Минфина и Минздрава РФ регион получит еще 500 млн рублей на приобретение современного медицинского оборудования, которое будет поставлено в Детскую областную клиническую больницу, Великолукскую межрайонную больницу и Псковскую городскую поликлинику. Об этом глава региона сообщил во время ежегодного отчета о деятельности администрации Псковской области в 2018 году.