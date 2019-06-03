Общество

На социальном сопровождении в Псковской области находится 415 человек

На социальном сопровождении в Псковской области находится 415 человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 4 июня, на пресс-конференции, посвященной медобслуживанию ветеранов на дому, сообщила начальник территориального отдела Пскова комитета по соцзащите Псковской области Наталья Хачапуридзе.

«У нас есть сиделки, которые обслуживают лежачих больных, но они не в штате, так как зарплата низкая», - пояснила Наталья Хачапуридзе.

В Псковской области действует социальное такси, которое может обслуживать колясочников, сообщила Наталья Хачапуридзе. Сложнее ситуация обстоит с лежачими больными, так как с этом случае нужно специфическое оборудование - носилки, работники, которые помогут поместить больного в машину.