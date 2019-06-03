Общество

Сколько лежачих больных нуждаются в помощи на дому, выяснят в Псковской области

Необходимо выяснить, сколько конкретно лежачих больных нуждаются в помощи на дому в Псковском регионе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 4 июня, на пресс-конференции, посвященной медобслуживанию ветеранов на дому, сообщил начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов.

«Госпиталь для ветеранов войн имеет возможность направить врача-хирурга, невролога или офтальмолога на выезд к лежачему больному», - заявил он.

В госпитале для ветеранов войн имеется стационар, пояснил спикер. Если есть необходимость, лежачего больного помещают в стационар и там проводят необходимые обследования и медицинские манипуляции.