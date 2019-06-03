Общество

Псковская таможня изъяла начиненный сигаретами автомобиль

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино (российско-эстонская граница) Псковской таможни выявлен незадекларированный товар, сокрытый от таможенного контроля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне, выезжая с территории Российской Федерации в Эстонскую Республику, житель Эстонии предъявил таможенному контролю транспортное средство марки «Vw sharan». При осмотре автомобиля служебная собака Псковской таможни проявила заинтересованность к колесу транспортного средства.

В результате таможенного досмотра после демонтажа всех покрышек с колесных дисков было обнаружено, что внутри каждого колеса находится чехол из плотной ткани с вшитой молнией. Внутри каждого чехла находилось по 80 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Гражданин пояснил, что вез 320 пачек сигарет для личного потребления в Эстонии.

В транспортном средстве, марки «Mercedes benz cls 500», под управлением жителя Латвии, также выезжающим с территории Российской Федерации, в различных технологических полостях автомобиля было обнаружено 2046 пачек сигарет различных марок. Объясняя свой поступок, гражданин рассказал, что за определенное материальное вознаграждение согласился знакомому перевезти сигареты в Латвию.

В обоих случаях сокрытый от таможенного контроля товар изъят, назначены товароведческие экспертизы и возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Mercedes benz cls 500» изъят в рамках расследования. При рассмотрении дела об административном правонарушении в суде может быть принято решение о конфискации транспортного средства, как орудия совершения правонарушения.