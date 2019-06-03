Общество

В Псковской области создадут электронный банк данных с историей болезни пациентов

В Псковской области планируется создать электронный банк данных с личной информацией и историей болезни пациента. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 4 июня, на пресс-конференции, посвященной медобслуживанию ветеранов на дому, сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Как сообщила спикер, зачастую при выезде медиков на дом, врач не информирован об истории болезни пациента, так как медкарты в регистратуре может не быть, это создает трудности при назначении лечения.

По словам Галины Неваленной, электронный банк данных может решить данную проблему.

Также Псковская городская поликлиника планирует подготовить специалистов-гериатров. Отметим, что гериатрия - частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

Как сообщила Галина Неваленная, в 2020 году планируется получить лицензию на консультирование и проведение работ по гериатрии Псковской городской поликлиникой.