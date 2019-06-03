Псковский облсовпроф требует прекратить нарушение трудовых прав кондукторов

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила в адрес и.о. генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николая Киянца обращение с требованием прекратить нарушение трудовых прав кондукторов предприятия: по информации профактива автопарка, из-за сокращения количества штатных должностей кассиров, кондуктора после окончания смены вынуждены стоять в очереди порядка полутора часов для того, чтобы сдать выручку за реализацию билетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.
По мнению профсоюзной стороны, данная ситуация грубо нарушает трудовые права работников ГППО «Псковпассажиравтотранс», а также является нарушением трудового законодательства РФ. Кондуктора вынуждены выполнять свои трудовые обязанности, в которые входит сдача в кассу предприятия денежных средств за реализацию билетов, за пределами рабочего времени, привлечение работников к этой работе осуществляется без их письменного согласия, никакой оплаты за данную работу они не получают.
В связи с этим Псковский облсовпроф требует от руководства предприятия:
Еще одно обращение по данной проблеме направлено в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В нем содержится просьба взять ситуацию, складывающуюся в ГППО «Псковпассажиравтотранс», под личный контроль и принять неотложные меры по недопущению возникновения подобных ситуаций в будущем.