Молодежный совет профсоюзных организаций Великих Лук устроил праздник для детей

Великолукская служба социальной реабилитации несовершеннолетних поблагодарила Молодежный совет профсоюзных организаций Великих Лук за организацию праздника для своих подопечных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.
Праздник состоялся 31 мая, накануне Международного дня защиты детей. В этот день молодые профсоюзные активисты посетили социальное учреждение в деревне Кислово, в котором на сегодня находятся около пятидесяти детей разных возрастов – от полутора до 15 лет. Малышам, которые находятся в отдельной группе, профсоюзные активисты подарили воздушные шары с символикой Псковского областного совета профессиональных союзов, а для детей постарше была подготовлена спортивно – развлекательная программа.
Профсоюзная молодежь отметила, что ребята с удовольствием поиграли со сказочными героями в «ручеек», «горячую картошку», «море волнуется раз» и другие игры. Также для детей были организованы «веселые старты». Мероприятие длилось два с половиной часа, по окончании старшие ребята также получили воздушные шарики и сфотографировались с новыми друзьями.
Молодые профсоюзные активисты Великих Лук решили, что при следующем посещении приюта в Кислово проведут для ребят мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях.