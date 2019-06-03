Общество

«Команда 2018» приглашает стать участником Грантовой школы

«Команда 2018» приглашает стать участником Грантовой школы, которая пройдет в июне. В ходе тренинга будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся социального проектирования, которые помогут составить заявку на конкурс президентских грантов, проходящий с 10 июня по 31 июля, сообщается в официальной группе «Команды 2018» в социальных сетях.

Основной целью школы является повышение компетентности сотрудников НКО, активных, инициативных жителей Псковской области и волонтеров.

На Грантовой школе обсудят:

Социальное проектирование – что это и для кого?

Социальный проект – как написать правильно?

Грантовая поддержка РФ – как правильно написать заявку на грант?

Спикерами тренинга являются:

Дарья Яковлева – руководитель Проектного офиса «Команда 2018».

Андрей Дрямкин – проект-менеджер «Команда 2018», коуч и наставник проектных команд.

Зарегистрироваться на школу можно по ссылке.