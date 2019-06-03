«Команда 2018» приглашает стать участником Грантовой школы, которая пройдет в июне. В ходе тренинга будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся социального проектирования, которые помогут составить заявку на конкурс президентских грантов, проходящий с 10 июня по 31 июля, сообщается в официальной группе «Команды 2018» в социальных сетях.
Основной целью школы является повышение компетентности сотрудников НКО, активных, инициативных жителей Псковской области и волонтеров.
На Грантовой школе обсудят:
Спикерами тренинга являются:
Зарегистрироваться на школу можно по ссылке.