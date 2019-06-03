Общество

В Пскове открылся лагерь «Юный спецназовец»

Вчера состоялось открытие лагеря «Юный спецназовец». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В торжественной церемонии приняли участие представители Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Управления образования администрации города Пскова, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков», Псковского наркологического диспансера, педагогического коллектива вечерней общеобразовательной школы №1.

Для почти сорока воспитанников лагеря подготовлена насыщенная программа мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание. Запланированы теоретические и практические занятия по стрелковой подготовке, экскурсии в музеи, профилактические тренинги от волонтеров антинаркотического движения. Состоятся также встречи ребят с военнослужащими в воинских частях и сотрудниками правоохранительных органов области.

Вся эта работа осуществляется с целью формирования у молодых людей ценностных установок гражданина-патриота, создания оптимальных условий по предотвращению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул.