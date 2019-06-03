Общество

Рособрнадзор заявил, что наблюдателям на ЕГЭ не платят за найденные шпаргалки

Общественные наблюдатели на Едином государственном экзамене не получают денег за выявление шпаргалок у школьников, заявляют в Рособрнадзоре. Об этом пишет «Интерфакс».

«Распространяемая информация о том, что наблюдатели получают вознаграждение за выявленных нарушителей, не соответствует действительности. Принятие мер в отношении нарушителей также не относится к компетенции наблюдателей», - сообщают в пресс-службе Рособрнадзора.

Вместе с тем там подтвердили, что общественными наблюдателями работают студенты вузов - причем число таких наблюдателей ежегодно увеличивается.

«Некоторые вузы включают общественное наблюдение в свои программы-практики. Это особенно актуально для студентов, обучающихся в педагогических вузах, поскольку ребята имеют возможность поучаствовать в процедуре ЕГЭ», - отмечается в сообщении.