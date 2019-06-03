Общество

Летний волонтерский трудовой отряд начал работу в Великих Луках

С 3 июня под руководством представителя городского студенческого совета Великих Лук Елизаветы Хотулевой начал работу трудовой волонтерский отряд по благоустройству города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города, подростки из разных школ города в количестве 13 человек помогают облагораживать территорию городского парка культуры и отдыха.

Создание трудовых отрядов с целью летней занятости обучающихся является многолетним традиционным мероприятием отдела по молодежной политике управления образования.