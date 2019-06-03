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Санкт-Петербургский институт войск национальной гвардии РФ удостоен ордена Жукова

Указом президента Российской Федерации за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, подготовку квалифицированных специалистов Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации награжден орденом Жукова.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов поздравил командование и личный состав вуза с высокой государственной наградой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, Санкт-Петербургский институт войск национальной гвардии РФ осуществляет подготовку офицерских кадров для Росгвардии по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Психология служебной деятельности».

За 75 лет существования военного института для войск национальной гвардии РФ подготовлено более 30 тысяч офицеров, из них с золотой медалью – 312 человек, с отличием – почти 2,5 тысячи человек.

Три выпускника института удостоены звания Герой Советского Союза и десять стали Героями России.

Шесть воспитанников учебного заведения навечно зачислены в списки личного состава военного института: майор Кульков Никита Геннадьевич; капитан Серков Дмитрий Александрович; старший лейтенант Михайлов Константин Игоревич; старший лейтенант Новиков Виктор Михайлович; лейтенант Палатиди Алексей Иванович; рядовой Акопов Владимир Робертович.

Живая легенда института – ветеран Великой Отечественной войны, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Владимир Яковлевич Слепов. Он подготовил более 120 учёных. В настоящее время Владимир Яковлевич трудится старшим научным сотрудником научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела. 23 февраля 2019 года ветеран отметил свое 94-летие.

Военный институт по праву гордится своим научным потенциалом. В вузе преподают 35 докторов, 100 кандидатов наук. В институте работают более пятнадцати человек, которым присвоены почётные звания Российской Федерации. Так же в рядах института более полутора десятков обладателей почётных званий Минобрнауки России.

Торжественные мероприятия в честь юбилея Санкт-Петербургского военного института с вручением Ордена Жукова пройдут 12 октября 2019 года. В этом году выпуск молодых офицеров будет проводиться на Дворцовой площади.

Прежде ордена Жукова были удостоены 10 соединений и воинских частей Росгвардии, в том числе Саратовский военный Краснознамённый институт войск национальной гвардии РФ.

В октябре 2019 года Санкт-Петербургскому военному институту войск национальной гвардии Российской Федерации исполняется 75 лет. За это время в кузнице кадров произведено 109 выпусков офицеров.