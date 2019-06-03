Общество

Школьники напишут ЕГЭ по иностранным языкам и физике

Единый государственный экзамен по физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники российских школ в среду.

Как говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, заявления на ЕГЭ по физике подали 153 тыс. человек, в том числе 150 тыс. выпускников этого года. Работа по физике состоит из 32 заданий, на выполнение отводится 3 часа 55 минут. Разрешено принести с собой в аудиторию линейку и непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл - 36.

Среди иностранных языков традиционно самый популярный - английский, его выбрали 83 тыс. человек. На втором с большим отрывом - немецкий (1,4 тыс. участников), далее идут французский (900 человек), испанский (157 человек) и китайский (75 человек, экзамен в этом году проводится впервые).

Экзаменационная работа по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку - 42 задания. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут), отмечают в Рособрнадзоре.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Вторую часть экзамена по иностранным языкам - устную - участники основного периода ЕГЭ-2019 будут сдавать 7 и 8 июня.

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Между тем, на прошлой неделе в Рособрнадзоре «Интерфаксу» подтвердили, что в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии и Чечне - ЕГЭ перенесен из-за празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам. Школьники в этих республиках будут сдавать ЕГЭ по физике и иностранным языкам в резервные дни.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем в общей сложности зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники этого года. Это на 29 тыс. больше, чем в прошлом году (731 тыс., 645 тыс. соответственно).

В минувший понедельник в России прошел самый массовый ЕГЭ - по русскому языку. Испытание завершилось в штатном режиме, несмотря на хакерские атаки на ресурсы ЕГЭ, предпринятые 31 мая и 1 июня, отмечали в Рособрнадзоре.