Общество

У великолучанина, страдающего хроническим психическим расстройством, изъяли водительское удостоверение

Прокуратура Великолукского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что один из жителей района имеет водительское удостоверение на управление транспортными средствами категории «А, А1 ,В, В1, М».

Вместе с тем, он наблюдался у врача-психиатра с диагнозом, свидетельствующим о наличии у него психического заболевания.

В соответствии с выводами проведенной судебно-психиатрической экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поэтому в силу требований закона не имеет права на управление транспортным средством.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о прекращении действия прав ответчика на управление транспортными средствами и изъятии у него водительского удостоверения.

Требования прокурора судом удовлетворены, реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.