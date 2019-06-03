Общество

В Дедовичах состоялась акция «Я с мамой в безопасности!»

Сотрудники Госавтоинспекции Дедовичского района Псковской области напомнили молодым мамам о требованиях дорожной безопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, мероприятие прошло на центральной площади поселка Дедовичи, где неподалеку расположены социальные учреждения, места массового отдыха граждан.

В этом районе часто прогуливается много молодых мам со своими детьми. Автоинспектор совместно с представителями родительского патруля Дедовичской средней школы организовали дежурство на одном из оживленных пешеходных переходов. Они спрашивали проходивших женщин о том, как следует правильно переходить дорогу, гуляя с ребенком в коляске. Эти, казалось бы, простые вопросы ставили многих из них в тупик. Однако, все-таки большинство опрошенных местных жительниц дали правильные ответы.

Для наглядности полицейский продемонстрировал видеоролик, в котором подробно рассказывается о том, как правильно перевозить ребенка в коляске через проезжую часть и что может произойти при дорожно-транспортном происшествии. Родители должны всегда помнить, что на них лежит двойная ответственность: не только за свою жизнь, но и за жизнь ребенка. Поэтому представитель Госавтоинспекции подчеркнул, что нужно заранее тщательно продумывать маршрут прогулки с тем, чтобы он быть максимально безопасным.

Представители родительской общественности, в свою очередь, рассказали о том, с помощью чего можно обезопасить себя и малыша на дороге. Организаторы акции прикрепили на детские коляски красочные световозвращающие элементы, с помощью которых они станут заметнее для водителей в темное время суток, а также вручили информационные буклеты.

Мамы поблагодарили сотрудников ГИБДД за внимание и пообещали быть предельно осмотрительными на дороге.