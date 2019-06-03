Общество

Полицейские поблагодарили волонтеров за активную работу

По итогам прошедшего учебного года в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области состоялся вечер чествования волонтеров антинаркотического движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники УКОН УМВД еженедельно проводят обучающие занятия с добровольцами – студентами псковских высших и средних учебных заведений. За минувший период волонтеры смогли неоднократно продемонстрировать полученные ими знания и умения.

Юные помощники постоянно участвуют в мероприятиях, которые проводит УКОН УМВД – Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», фестивале здоровья «Все зависит от нас самих», молодежной конференции «У тебя есть Право быть Здоровым!», детско-юношеском форуме «Россия стремится в будущее». Кроме того, они самостоятельно организовывают профилактические занятия для детей и подростков.

Добровольцы принимают также деятельное участие в оперативно- профилактических операциях, распространяют среди сверстников памятки по предупреждению правонарушений и формированию здорового образа жизни, оказывают содействие в выявлении и пресечении фактов пропаганды наркотиков.

По инициативе волонтеров антинаркотического движения совместно с полицейскими и общественными организациями регулярно осуществляются рейды по удалению с фасадов жилых домов, различных учреждений, объектов социальной инфраструктуры надписей, содержащих адреса сайтов по продаже наркотических средств. В текущем году проведены четыре рейда, удалено более 400 подобного рода граффити.

В преддверии летних каникул начальник УКОН УМВД полковник полиции Сергей Титов выразил признательность волонтерам за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие антинаркотического движения в регионе, вручил благодарственные письма и пожелал им успехов на предстоящей экзаменационной сессии.