Общество

В Псковской области успешно завершен весенний лесокультурный период

Ежегодно с середины апреля по июнь на землях лесного фонда Псковской области проходит весенний лесокультурный период - проводятся работы по посадке лесных культур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области» в целях выполнения показателя «лесовосстановление» на 2019 год план по искусственному лесовосстановлению Псковской области установлен в объеме 2 тыс. 543 га.

По состоянию на 1 июня план по искусственному лесовосстановлению выполнен в полном объеме на площади 3 тыс. 164 га.

Также выполнено комбинированное лесовосстановление (сочетание на одном участке искусственного и естественного лесовосстановления), дополнение лесных культур, посев семян в питомниках.

Весенние лесокультурные работы начались в соответствии с календарным планом и были проведены в оптимальные агротехнические сроки.