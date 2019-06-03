Общество

52 место заняла Псковская область в весеннем экологическом рейтинге регионов РФ

52 место заняла Псковская область в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ», который составила по итогам весны 2019 года Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус».

Как пишут «Известия», антилидерами списка стали Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области. Эксперты пояснили, что одной из главных проблем является то, что данные регионы не могут запустить мусорную реформу и прибегают к имитации сортировки и переработки отходов.

«Вместо создания технопарков по переработке отходов в регионах продолжают забивать старые полигоны», - сказал председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

По его словам, для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают «муляжи» сортировочных станций, которые не могут переработать даже 10% поступающего мусора.

В рейтинге также отмечены и самые чистые регионы. Ими оказались Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область.