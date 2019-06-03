Общество

Московские специалисты проведут для предпринимателей Псковской области семинары по эффективному участию в закупках

Открытые обучающие встречи для предпринимателей и заказчиков Псковской области по работе на интернет-ресурсе «Портал поставщиков» пройдут 18 июня в администрации региона. Организаторами мероприятия выступают департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с областной администрацией, сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Программа мероприятия разделена на две части. В 9:30 стартует обучающая сессия для заказчиков, в рамках которой слушатели узнают об эффективных инструментах осуществления закупок малого объема, принципах работы автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков».

В 14:00 начнется сессия для поставщиков, в ходе которой предпринимателям расскажут о правилах работы на рынке закупок и новых возможностях развития бизнеса с использованием интернет-ресурса «Портал поставщиков».

Обе сессии предусматривают предметный разбор ошибок участников рынка закупок.

Участие в семинарах бесплатное, поставщикам услуг необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Заявки на участие принимаются до 15.00 14 июня. С возникающими вопросами заказчикам следует обращаться в комитет по закупкам Псковской области по телефону (8112) 29-99-92 доб. 103 (Алексей Николаевич Орловский), поставщикам - в Центр поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) по телефону (8112) 66-47-78.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы в 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, дает возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Более 90% зарегистрированных пользователей составляют представители малого бизнеса, объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 млрд рублей и более 280 тыс заключенных договоров.