Общество

Экологический ликбез для школьников провели единороссы Пскова

Экологический ликбез провели для учеников школы №12 активисты Псковского городского отделения «Единой России». Мероприятие состоялось при участии и поддержке регионального исполкома Партии, в рамках партпроекта «Чистая страна», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«В современных условиях очень важно воспитывать личность с экологическим мировоззрением, учить детей гуманному отношению к природе, способствовать осознанию того, что человек – часть окружающей среды, и к ней необходимо относиться бережно. Недостаток экологических знаний и культуры может обернуться значительным ущербом, поскольку не позволяет в нужной мере оценить последствия своих действий», - отметил исполнительный секретарь местного отделения партии Виктор Рязанцев.

Поэтому в День экологии партийцы снова организовали для юных псковичей тематическую встречу, которая началась с познавательной беседы о защите окружающей среды. Затем учащиеся младших классов, посещающие летний лагерь, смогли посмотреть мультфильм об экологии.

Продолжилось мероприятие на свежем воздухе. Дети из школьного лагеря, получившие в подарок цветные мелки, занялись рисованием на асфальте, а ребята постарше, проходящие практику, – благоустройством территории. Активисты партии передали им 30 кустов виолы, которые теперь зацвели у школы.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.