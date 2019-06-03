Общество

Псковский городской суд удовлетворил иск члена профсоюза работников образования о назначении досрочной пенсии

5 июня Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению педагогического работника – члена профсоюза к управлению Пенсионного фонда РФ в городе Пскове и Псковском районе (межрайонное). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в иске были заявлены требования обязать УПФР включить в специальный стаж педагогической деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периоды учебы на курсах повышения квалификации во время работы в должности воспитателя в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении и нахождения в учебных отпусках; назначить досрочную страховую пенсию по старости согласно п.п. 19 п. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 г. № 400 «О страховых пенсиях» с даты обращения с заявлением.

Также в иске содержалось требование обязать УПФР в Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное) принять к зачету с даты обращения с заявлением периоды работы заявителя в должности делопроизводителя канцелярии и заведующей архивом канцелярии высшего инженерного морского училища; в должности помощника воспитателя детского сада-яслей одной из военных частей и в должности техника одного из домоуправлений.

По результатам рассмотрения искового заявления, исследования представленных сторонами доказательств и пояснений судом было вынесено решение, которым исковые требования члена профсоюза были удовлетворены в полном объеме.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления, а также представлению интересов в суде оказывал руководитель инспекции труда СОП Псковский облсовпроф Андрей Стегний.