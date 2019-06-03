Общество

Псковская таможня: добро пожаловать… пожаловаться

20 июня Псковская таможня присоединяется к акции «На что жалуетесь?» и приглашает юридических и физических лиц обратиться непосредственно в таможню со своими жалобами на действия или бездействия должностных лиц таможенного органа. Кроме подачи жалобы, можно получить консультацию по вопросу возможности обжалования решений, действий (бездействий) таможенного органа и его должностных лиц, а также порядка рассмотрения жалоб.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князвева, время проведения акции: 20 июня с 9.00 до 16.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Место проведения: город Псков, улица Воровского, дом 20, кабинет 308 (конференц-зал).

Для соблюдения пропускного режима при посещении административного здания таможни необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).