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Общество

Законопроект «О памятных датах Псковской области» обсудили в Собрании

05.06.2019 13:43|ПсковКомментариев: 0

В Псковском областном Собрании депутатов прошло заседание рабочей группы, созданной для доработки подготовленного региональной Общественной палатой проекта закона «О памятных датах Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, модератором обсуждения общественно-значимого законопроекта выступил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. В дискуссии приняли участие депутаты Пётр Алексеенко и Антон Минаков, заместитель председателя Общественной палаты Инна Андреянова, доцент исторического факультета ПсковГУ Ирина Колосова, сотрудник Государственного архива Псковской области Анна Аникеева, начальник правового управления Собрания депутатов Любовь Цибулькина, заместитель начальника правового управления Администрации области Галина Тронина.

Владимир Яников напомнил, что Общественная палата достаточно длительное время работает над проектом закона о памятных датах - сейчас в Собрании находится вторая редакция документа, в которой выделено три группы памятных дат (это даты, связанные с важными историческими событиями, с событиями Великой Отечественной войны и выдающимися личностями), однако, добавил, что и к обновлённому законопроекту есть юридические замечания.  

«У нас возник вопрос, по какому принципу выбирались памятные даты», - высказала замечание начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина.   

Юрист привела несколько примеров. Уроженцев Псковской области, получивших звание Герой Советского Союза, насчитывается 160 человек, но в законопроекте выборочно упоминаются только несколько имен. Несмотря на отсутствие фактических сведений о рождении маршала Константина Рокоссовского на территории Псковской области, устанавливается памятная дата в его честь, при этом забытым оказался себежанин,  народный артист СССР Зиновий Гердт, к 95-летию которого жители Себежа на народные пожертвования установили памятник.  

«Не ясны критерии отбора памятных дат, и если этот законопроект станет законом, то вызовет у людей больше вопросов, чем ответов», - подытожила руководитель правового управления регионального парламента.

«Полностью поддерживаем позицию юристов Собрания, - согласилась с мнением коллеги Галина Тронина.  - Очень субъективный подход при выборе памятных дат».

Юрист отметила, что было бы целесообразно уменьшить количество памятных дат, чтобы повысить их значимость.

Владимир Яников согласился с высказанной позицией и зачитал членам рабочей группы выдержку из письма, направленного в Собрание губернатором Михаилом Ведерниковым: «Принятие проекта закона в целом поддерживаю. В то же время представляется, что в качестве памятных дат Псковской области необходимо определять только самые значительные и важные для области даты, чтобы наиболее качественно организовать и проводить широкомасштабные мероприятия».

Затем председатель комитета по законодательству и местному  самоуправлению предложил высказаться по законопроекту представителям политических фракций, пришедших на заседание рабочей группы.

«Закон такой нужен, потому что время проходит и некоторые важные события забываются, но всё-таки законопроект перенасыщен, - сказал лидер коммунистов Петр Алексеенко. - Задача ведь не в том, чтобы прописать эти памятные даты на бумаге, а чтобы они оставили след в памяти жителей региона».

Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков поддержал коллегу-парламентария: «Законопроект надо существенно редактировать и принимать».

Мнение о необходимости сокращения перечня памятных дат также высказала историк Ирина Колосова. «Кроме того, с научной точки зрения есть вопросы к хронологии - неверно выполнен перевод дат с юлианского на григорианский календарь. Нужна редакторская работа», - отметила эксперт.

Выслушав позиции всех сторон, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников передал слово представителю автора законодательной инициативы. Заместитель председателя Общественной палаты Инна Андреянова поблагодарила коллег за глубокий анализ законопроекта, согласившись с высказанными замечаниями и необходимостью сокращения перечня памятных дат.

«Последняя перед парламентскими каникулами сессия пройдёт в июле. Очевидно, что к этому времени законопроект доработать вы не успеете, - обратился к члену Общественной палаты  Владимир Яников. - Спешка здесь не нужна. Закон очень важный, концепцию выбора памятных дат необходимо изменить».

Парламентарий посоветовал общественникам привлечь к этой работе преподавателей и студентов Псковского государственного университета и выразил надежду, что закон «О памятных датах Псковской области» будет принят до конца текущего года.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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