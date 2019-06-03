Общество

Врачи рассказали, какие ягоды самые полезные

Самые полезные ягоды — брусника и голубика, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

«Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, потому что та клубника, которая сейчас везде продается, — массового производства», — рассказал врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко.

По его словам, производители стараются получить больше ягод с меньшей площади, но пищевая ценность таких ягод ниже оптимальной.

«То есть продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается, и, что очень важно, он очень сильно отличается с точки зрения химического состава», — добавил Пилипенко. Поэтому, считает он, с точки зрения пользы первое место занимают те ягоды, которые не культивируются, — голубика или брусника, хотя они и менее доступны.

Врач-диетолог клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила в свою очередь, что ягоды очень полезны и богаты витаминами и микроэлементами (витамином С, фолиевой кислотой, магнием, медью, селеном), которые могут благотворно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживать иммунную систему, а также замедлять процессы старения.

Черника и голубика, по словам эксперта, больше других богаты флавоноидами - веществами, которые при попадании в организм активируют работу ферментов. Кроме того, ягоды разрешается употреблять и людям с сахарным диабетом, так как их гликемический индекс, то есть способность повышать уровень глюкозы в крови, как правило, очень низкий, подчеркнула диетолог.

«Много информации, что ягоды вредно есть диабетикам, но если анализировать их состав, то это совершенно не так - углеводов небольшое количество, много клетчатки, несмотря на то что это водянистый продукт. Из-за этого не происходит пикового повышения сахара в крови, поэтому ягоды можно употреблять пациентам с сахарным диабетом», - рассказала Ливанцова.

Эксперты сходятся во мнении, что есть ягоды можно ежедневно: дневная порция должна составлять 100-120 граммов. Но чтобы получить положительный эффект, ягоды нужно есть как минимум три раза в неделю.

А вот от ягод на ужин лучше отказаться, поскольку они стимулируют секрецию, то есть могут повышать аппетит, что в позднее время нежелательно. Есть ягоды следует на завтрак, обед или полдник, уточнил Пилипенко.

Переедание ягод может вызвать урчание в животе, колики или диарею, поэтому лучше соблюдать рекомендуемую дневную норму, отмечают эксперты.

Противопоказанием к употреблению ягод, по словам гастроэнтеролога, будут все проблемы, связанные с воспалительными заболеваниями кишечника, панкреатит, гастрит и язва, а кроме того ягоды нельзя людям, которые перенесли операцию по удалению желудка или части тонкой кишки.

Если противопоказаний нет, то ягоды принесут организму только пользу, считают врачи.

«Наличие в рационе ягод значимо влияет на состав микрофлоры кишечника, которая, как сейчас становится понятно, во многом определяет самочувствие организма как такового. Поэтому чем разнообразнее человек питается, чем больше у него видов овощей, ягод, фруктов в рационе, тем разнообразнее флора в кишечнике и тем больше положительных эффектов от этой флоры может получить организм», - пояснил Пилипенко.

Чтобы добиться максимального эффекта, лучше не отдавать предпочтение какому-то конкретному виду ягод, а смешивать их или чередовать, отметили врачи.