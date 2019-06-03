Общество

Сочинение студентки Псковского кооперативного техникума вошло в тройку лучших по итогам межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

Стали известны имена трех из 47 лауреатов III Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!», организованного при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Тройку лучших работ определили путем народного онлайн голосования на сайте оператора проекта - АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», где было выставлено 219 сочинений, отобранных на окружной этап из более четверти миллиона работ.

По версии интернет-пользователей, в число лучших сочинений о гражданственности и патриотизме вошла работа псковской студентки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Стратегического партнерства «Северо-Запад», полный список победителей окружная экспертная комиссия объявит по итогам заседания Организационного комитета Конкурса, которое состоится 10 июня. Итоги народного голосования, длившегося с 16 мая по 4 июня включительно, подведены уже сегодня.

Безусловным лидером народного голосования по количеству набранных баллов стало сочинение студента Грязовецкого политехнического техникума Ильи Тихонина (Вологодская область) - 501 голос. Второе место, по итогам онлайн голосования, заняла работа учащегося 11 класса Гатчинской СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов Александра Каращенко (Ленинградская область). За его работу отдано 262 голоса. На третьем месте – сочинение Анастасии Кузьминой – студентки Псковского кооперативного техникума. За работу Анастасии было отдано 244 голоса интернет-пользователей.

Оператор конкурса отмечает, что наибольшая активность в ходе голосования была отмечена в возрастной категории «11 классы». За рассуждениями о гражданственности будущих выпускников проследили 2 805 интернет-пользователей. В возрастной категории «7–8 классы» сочинения оценили 2 434 народных эксперта, в категории «9–10 классы» – 2 252, в категории «студенты СПО» – 1 836 оценок интернет-пользователей.

«В прошлом году, когда онлайн голосование было запущено впервые, в состав народного жюри вошло 6 800 человек, отдавших свои голоса за понравившиеся работы. В 2019 году активность интернет-пользователей заметно возросла. За время, что шло народное голосование, в поддержку сочинений отдано более 9 300 голосов. Мы рады, что поднимаемые в сочинениях наших детей вопросы гражданственности и патриотизма находят отклик в интернет-сообществе. Значит, выбранная тема востребована и не теряет актуальности. Знакомство с конкурсными работами помогает нам – взрослым – выстроить диалог с подрастающим поколением и дает возможность лучше понять, как наши дети видят будущее страны, как интерпретируют её историю, каким видят собственное будущее в России, – прокомментировал помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев.

Тройка лауреатов Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!» будет приглашена в Санкт-Петербург на торжественную церемонию награждения вместе с авторами работ, отобранными экспертной комиссией. Чествование лауреатов конкурса сочинений «Я - гражданин России!», по традиции, состоится в два этапа: выпускники 11-х классов получат заслуженные награды 23 июня - в праздник «Алые паруса», а студенты СПО и учащиеся 7-10 классов прибудут в Северную столицу в сентябре. Поздравить победителей конкурса планирует полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.