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Общество

Роспотребнадзор: Купание в Пскове запрещено

05.06.2019 15:00|ПсковКомментариев: 0

Жара в Псковской области стоит уже несколько дней, многие жители, не дожидаясь официального разрешения МЧС и Роспотребнадзора, уже заселили пляжи. Псковская Лента Новостей связалась с руководителем территориального управления Роспотребнадзора, чтобы узнать, безопасен ли такой досуг для здоровья псковичей, или пока не стоит приближаться к воде.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал, что Роспотребнадзором по Псковской области обследовано уже много пляжей, в том числе и городской у Мирожского монастыря в Пскове. Анализ воды показал, что содержание кишечной палочки в воде превышает нормы в три раза. Купание в такой воде строго запрещено.

«Мы уже отправили предписание в администрацию, чтобы они выставили таблички с информацией о том, что купание запрещено», - заявил Александр Нестерук.

Как рассказал главный санитарный врач Псковской области, ситуация с водой еще может измениться. «Например, проверка воды на противоположном берегу от городского пляжа в Пскове показала, что показатели в норме, вода хорошая. Но там не оборудован пляж, и места для купания нет. Видимо, вся грязь идет стороной, где пляж», - поделился Александр Нестерук.

Согласно данным и пробам Роспотребнадзора, на текущий момент в черте города купаться нельзя нигде. Однако собеседник отметил, что возможны изменения в ситуации, и позже вода нормализуется, в июне предстоит сделать еще одни пробы. А всем, жаждущим окунуться в прохладную воду, он рекомендовал ехать на озера, там вода традиционно хорошая.

Источник: Псковская Лента Новостей
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