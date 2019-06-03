Общество

Александр Козловский: Главы районов должны шевелиться и проявлять активность

«Главы районов должны шевелиться и проявлять активность», - такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, комментируя недавнее заявление губернатора региона Михаила Ведерникова о том, что финансовая помощь в виде субсидий и субвенций будет оказываться всем районам, но, в первую очередь, самым активным - тем, которые участвуют в программах, проявляют инициативу и имеют программу экономического развития.

«Всегда выступал именно за такой подход. В условиях, когда бюджет ограничен, деньги надо выделять, в первую очередь, тем, кто сможет их эффективно использовать и привлекать на каждый рубль дополнительные инвестиции. Другое дело, что некоторые главы думают, что это будет, как само собой разумеющееся, что манна небесная должна свалиться с неба, а он будет ровно сидеть и ждать, когда деньги упадут. Необходимо шевелиться, проявлять активность», - убежден гость студии.

Также депутат напомнил, что на одном из пленарных заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что федеральный бюджет увеличился практически на 1 трлн рублей, который будет направлен в регионы. Александр Козловский не сомневается, что деньги будут выделены и Псковской области, но муниципалитеты региона «должны быть готовы к этим деньгам».

«Работа предстоит кропотливая и серьезная, и она должна быть реализована вовремя и качественно. К каждому потраченному рублю будет приковано пристальное внимание, чтобы он работал эффективно и был потрачен именно на проекты, которые прошли защиту в профильных министерствах. Поэтому считаю, что внимание городских и районных властей надо обратить на реализацию этих амбициозных задач», - заключил гость студии.