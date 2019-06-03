Общество

В Псковской области прошла «единая неделя консультаций» по дачным вопросам

В Псковской области прошла «единая неделя консультаций» по дачным вопросам. Как и большинство россиян, жителей Псковской области интересовали вопросы о продлении «дачной амнистии» и оформления в собственность домов и земельных участков после ее окончания, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Почти 50% из заданных в ходе «единой недели консультаций» вопросов, касались постановки на кадастровый учет домов, расположенных на садовых участках, а также теплиц, сараев и иных хозяйственных построек.

Также жителей Псковской области интересовали вопросы: возможности увеличения площади земельного участка, определения границ земель общего пользования в границах садоводческих товариществ, отображение объектов недвижимости на публичной кадастровой карте и электронные услуги Росреестра.

В 2019 году проведение тематических «горячих линий» Федеральной кадастровой палатой станет регулярным, чтобы граждане со всей страны могли получить разъяснения специалистов по наиболее актуальным вопросам.