Общество

Александр Козловский: Ганза покажет, насколько эффективен тандем Елены Полонской и Александра Братчикова

Международные Ганзейские дни, которые пройдут в Пскове уже через три недели, покажут, насколько эффективен тандем и. п. главы города Елены Полонской и главы городской администрации Александра Братчикова, образовавшийся после отставки прежнего главы города Ивана Цецерского. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

По его мнению, «Иван Николаевич переехал в Москву с удовольствием», и в его душе «воцарилась некая гармония, поскольку это был желаемый переезд». «Верно в книжках пишут, что надо через какое-то время менять направление жизни, работу и куда-то двигаться для своего развития в новом направлении. Это решение Ивана Николаевича, которое мы должны принять как данность. Считаю, что на новой должности у него хорошие перспективы, но все будет зависеть от того, как он проявит себя. А мы будем следить за тем, как успешно он будет там работать. Считаю, у него достаточно компетенции для того, чтобы в новой ипостаси проявить себя как грамотный руководитель», - полагает Александр Козловский.

Комментируя образовавшийся тандем Елена Полонская - Александр Братчиков, гость студии высказал мнение, что он приведет к положительному результату. «Будет большое мероприятие в городе - Ганзейские дни. Наверное, там они и покажут, насколько эффективен их тандем. Александр Николаевич - грамотный управленец с большим объемом компетенции, который ему позволяет успешно руководить администрацией города. Что касается Елены Александровны, у нее, может, такого опыта нет, но она человек активный, энергичный, с большим потенциалом, поэтому, думаю, что она тоже готова себя проявить. Будем смотреть, наблюдать. Готов оказать им обоим всяческую поддержку в совместной работе на уровне депутата Госдумы», - резюмировал Александр Козловский.

Напомним, Иван Цецерский, более 10 лет работавший в должности главы Пскова, начиная с прошлой недели является председателем правления Национальной ассоциации местного самоуправления. Новая должность потребовала переезда в Москву. При этом он сохранил за собой полномочия депутата Псковской городской Думы по округу №5.