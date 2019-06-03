Общество

Александр Козловский: Главное - чтобы чиновники работали, а один в городе будет глава или два, значения не имеет

«Главное - чтобы чиновники работали, а один в городе будет глава или два, значения не имеет», - такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, комментируя мнение радиослушательницы о несостоятельности двуглавой модели местного самоуправления Пскова, при которой существуют глава города и глава городской администрации.

«Хотел бы сразу сказать: сколько людей, столько и мнений. Кто-то считает так, а я, может быть, придерживаюсь иной точки зрения. Дело в том, что заниматься надо не процессом, а чтобы мы заставили наших чиновников работать. А уж в какой модели - два будет главы или один - значения не имеет. Надо использовать позитивные возможности, которые дает та модель, которая есть», - полагает гость студии.

По его словам, «есть успешная практика и у той, и у другой модели, и у нас, и за рубежом». «Все зависит от уровня компетенции руководителей, которые занимают эти места. И надо сосредоточиться на том, чтобы туда приходили люди, которые могут что-то поменять и улучшить жизнь города, а не пускать пыль в глаза тем, что кому-то что-то мешает. И та, и другая модель действенна. Надо использовать, что есть. У Александра Братчикова, на мой взгляд, есть все возможности, чтобы обустраивать город, делать его краше и удобнее для проживания», - заключил Александр Козловский.