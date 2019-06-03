Общество

Ушел из жизни псковский футболист Валентин Левин

5 июня на 73-м году ушел из жизни известный в прошлом футболист, ведущий игрок псковского «Машиностроителя», нападающий Валентин Левин.

С именем Валентина Левина связаны первые победы псковского «Электрона» и «Машиностроителя». Валентин был приглашен в псковскую команду мастеров в 1970 году во втором круге Первенства СССР Класс «Б» 1 зона РСФСР. Свой дебютный (и победный!) гол Левин забил за псковский «Электрон» в домашней игре 5 сентября в ворота команды «Трудовые резервы» из Курска.

Являлся лучшим бомбардиром псковской команды мастеров, выступавшей во Второй лиге Первенства СССР 1970-1974 года. На его счету 27 забитых мячей.

Валентин Левин - финалист розыгрыша Кубка РСФСР 1973 года в составе псковского «Машиностроителя». Валентин Левин еще играл за житомирские «Полесье» (1966) и «Автомобилист» (1967), а также гомельский «Гомсельмаш» (1975). В последующие годы он участвовал в чемпионате Псковской области и в ветеранских турнирах.

Родился 20 апреля 1947 года в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР.

Прощание с Валентином Левиным состоится 7 июня в 11.00 в церкви Успения с Полонища (пересечение улиц Калинина и Георгиевской, Псков).