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Общество

Опубликована программа мероприятий на День России в Дно

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Районный культурный центр города Дно приглашает гостей и жителей города на праздничную программу «Твой День России». Мероприятия состоятся 12 июня и посвящены Дню России. В течение праздничной программы будут организованы мастер-класс «Кукла Россияночка», выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и аквагримм.



Программа мероприятий: 16:00- Познавательно-игровая программа для детей «Мы – будущее России»

16:40 – Флэшмоб «Я – часть своей страны!»

16:50 – Велопробег

17:00 Праздничный концерт «Горжусь тобой, моя Россия!» Место проведения – стадион «Локомотив».

В этот день будет организована праздничная торговля: попкорн, сладкая вата, детей ждут батуты.