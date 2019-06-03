Опубликована программа мероприятий на День России в Дно

Районный культурный центр города Дно приглашает гостей и жителей города на праздничную программу «Твой День России». Мероприятия состоятся 12 июня и посвящены Дню России.
В течение праздничной программы будут организованы мастер-класс «Кукла Россияночка», выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и аквагримм.
Программа мероприятий:
Место проведения – стадион «Локомотив».
В этот день будет организована праздничная торговля: попкорн, сладкая вата, детей ждут батуты.