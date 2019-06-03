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Александр Козловский об отчете губернатора, смене власти в Пскове и активных главах районов

5 июня гостем программы «Собственной персоной» на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков, обсудил с ним последние политические события в стране и Псковской области. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Максим Костиков: Добрый день, дорогие друзья, в эфире программа «Собственной персоной», и сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы Александр Козловский. Здравствуйте, Александр Николаевич.

Александр Козловский: Добрый день.

Максим Костиков: А эту программу для вас проведу я, Максим Костиков, и мы поговорим не только о работе Александра Козловского в стенах российского парламента, но и обсудим общественно-политическую ситуацию в регионе, поговорим о кадровых перестановках, о том, что делают парламентарии и представители исполнительной власти. Александр Николаевич. За то время, что мы не встречались, произошел целый ряд общественно-политических событий, подведены итоги первого года работы Михаила Ведерникова в должности губернатора: на минувшей сессии он выступил с отчетом о работе за 2018 год. Как в целом вы как депутат-одномандатник оцениваете новую команду областной администрации и результаты ее работы по итогам первого года руководства Михаила Ведерникова регионом? На какие основные достижения вы обратили внимание? Может, какие-то замечания и недоработки.

Александр Козловский: По поводу замечаний - их есть, кому делать, а я бы хотел сконцентрироваться на том, что за этот год было реализовано много интересных проектов (может, буду повторять то, что уже говорил): по улучшению транспортной доступности региона — возобновлено авиасообщение с Москвой, запущен поезд «Ласточка,» который пользуется популярностью и у жителей региона, и у туристов. Продолжает развиваться туристический кластер региона, уделяется внимание промышленности, появляются новые производственные предприятия. Развивается особая экономическая зона, сельское хозяйство, появляются новые интересные проекты по всем этим направлениям. Как обычно бывает в большом деле - необходимо какое-то время для запуска маховика, чтоб он заработал на полную мощность. И он уже работает. Есть конкретные завершенные дела, о которых губернатор говорил и которые все видят. Чего бы хотелось посоветовать? Начало положено, и теперь надо просто не сбавлять темпов, и чтобы у нас ежегодно появлялись интересные проекты в фазе реализации.

Максим Костиков: Администрация Псковской области плотно работает с Фондом реформирования ЖКХ. Михаил Ведерников заявил, что планируется привлечь еще миллиард на развитие сооружений. Готов ли федеральный центр, видит ли он работу действующей администрации, готов к выделению таких серьезных средств?

Александр Козловский: То, что эти деньги есть, это несомненно. Вячеслав Володин на одном из пленарных заседаний обратил внимание коллег-депутатов, что на начальном этапе федеральный бюджет был на уровне 19 трлн рублей, а сегодня он увеличивается практически на 1 трлн рублей, и они будут направлены на развитие регионов. Поэтому деньги, несомненно, будут выделены, и не сомневаюсь, что Михаил Юрьевич проведет эту работу своевременно. Другие дело, что и города с селами должны быть готовы к этим деньгам. Работа предстоит кропотливая и серьезная, и она должна быть реализована вовремя и качественно. К каждому потраченному рублю будет приковано пристальное внимание, чтоб он работал эффективно и был потрачен именно на проекты, которые прошли защиту в профильных министерствах. Поэтому считаю, что внимание городских и районных властей надо обратить на реализацию этих амбициозных задач. Потому что предстоит большая-большая работа.

Максим Костиков: Губернатор Ведерников сказал, что будут меняться подходы к выделению средств муниципалитетам, что помогать надо всем, но в приоритете будут те районы, которые участвуют в программах, проявляют инициативу, готовят грантовые заявки, участвуют в разного рода государственных конкурсах, активно демонстрирует какую-то потенцию. Уже прозвучали критические отзывы от некоторых глав районов. В частности, глава Плюсского района Виталий Аршинов в нашей программе «Дневной дозор» рассказал, что если денег нет в бюджете, то и сделать ничего нельзя и, даже если б хотелось проявлять инициативу, то возможностей для ее реализации нет. Как вы оцениваете такой поход губернатора?

Александр Козловский: Всегда выступал именно за такой подход. Деньги в условиях, когда бюджет ограничен, надо выделять, в первую очередь, тем, кто сможет их эффективно использовать и привлекать на каждый рубль дополнительные инвестиции. Другое дело, что некоторые главы думают, что это будет, как само собой разумеющееся, что манна небесная должна свалиться с неба, а он будет ровно сидеть и ждать, когда деньги упадут. Необходимо шевелиться, проявлять активность. Все районы находятся примерно в одинаковом состоянии. Например, приезжая в Бежаницкий район, понимаешь, что планов у главы громадье - только успевай реализовывать, и почему бы такому главе не помочь дополнительно? Он имеет много планов, завлекает потенциальных инвесторов, делает у себя некую инвестиционную площадку и, конечно, таким главам надо помогать.

Радиослушатель: Александр Николаевич, вопросы по двум темам. Начну с того, что губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем отчете, что по итогам 2018 года в Псковской области промышленный электротехнический кластер выплатил в бюджет региона 143 миллиона рублей налогов. Подскажите, пожалуйста, этот кластер уже работает на полную мощность или только наращивает их? Что еще ожидается и насколько больше налогов этот кластер может в перспективе принести в бюджет региона? Вопрос второй. Иван Цецерский покинул пост главы Пскова и назначен председателем правления Национальной ассоциации местного самоуправления. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, будете ли вы поддерживать связь с Иваном Николаевичем и совместно работать на благо Псковской области? Если да, то как?

Александр Козловский: Действительно электротехнический кластер работает, развивается на основе завода электротехнического оборудования. За три года, пока кластер работает, более 600 млн рублей уже поступило в региональный бюджет и более 1,5 млрд - в федеральный. Это те цифры, которые говорят об эффективности развития кластеров, которые работают в этом направлении. Это некая внутренняя кооперация. Знаю, что руководители, которые занимаются развитием кластера, не бросают эту работу, работают с Минпромторгом, с Ассоциацией кластеров, чтобы появлялись какие-то новые проекты. И не надо забывать, что программа по развитию электротехнического кластера нацелена на программу импортозамещения и работает на энергетическую безопасность России. Потому что конечный продукт поставляется в сферу энергетики. Если раньше применялось только зарубежное оборудование, то сегодня есть и российский производитель, который на конкурентной основе может поставить свое оборудование. Поэтому развитие продолжается, и обязательства, которые на себя берет электротехнический кластер, будут выполняться.

Максим Костиков: А в чем заключается региональная поддержка?

Александр Козловский: Финансовые обязательства по этому проекту - софинансирование из регионального бюджета в объеме около 1%. Это условие Минпромторга. Плюс работает и административная поддержка. Знаю, что администрация Псковской области привлекла электротехнический кластер к работе на Международном экономическом форуме. Этот проект также презентовали в рамках дней Псковской области в Москве.

Максим Костиков: Для многих сам проект электротехнического кластера ассоциируется с вашей фамилией. Многие ваши оппоненты говорят, что «это детище Козловского, проект завода, где он был руководителем». Насколько вообще широк спектр предприятий, которые входят в этот кластер, и насколько это серьезное объединение?

Александр Козловский: Это 19 предприятий и порядка 8 тысяч человек, которые работают непосредственно в регионе. А если учитывать их семьи, то получится еще больше. Консолидированная выручка - свыше 14 млрд рублей. Так получилось, что я организовывал этот кластер, и сегодня там работают совсем другие люди, но они выполняют обязательства, которые я брал на себя. И почему бы кластеру дальше не развиваться, если он приносит пользу? Ничего плохого в этом не вижу. Работая в Госдуме, я как раз предлагаю коллегам-руководителям предприятий участвовать в разных кампаниях, проектах, которые есть на федеральном уровне. Это и организация технопарков, и экономические зоны - я сосредоточен не только на электротехническом кластере, а готов оказывать поддержку, чтобы мои возможности были максимально использованы, чтобы привести в регион какие-то организации. Ведутся переговоры с корпорацией МПС, чтобы дать возможность поучаствовать малому и среднему бизнесу в работе корпорации.

Максим Костиков: Вернемся к политической составляющей. Наш радиослушатель озвучил, что произошли серьезные перемены в Пскове. Поменялся глава города. Иван Цецерский 10 лет возглавлял город и покинул его. И. п. главы назначена Елена Полонская. В Великих Луках сменился сити-менеджер. Как оцениваете эти перемены? Чего ждать в развитии этих двух городов? Закончилась эпоха Цецерского. Какая новая эпоха нас ждет?

Александр Козловский: Иван Николаевич переехал в Москву. Тяжело судить. Он переехал, мне кажется, с удовольствием. Верно в книжках пишут, что надо через какое-то время менять направление жизни, работу и куда-то двигаться для своего развития в новом направлении. Это решение Ивана Николаевича, которые мы должны принять как данность. Считаю, что на новой должности у него хорошие перспективы, но все будет зависеть от того, как он проявит себя. А мы будем следить за тем, как успешно он будет там работать. Считаю, у него достаточно компетенции для того, чтобы в новой ипостаси проявить себя как грамотный руководитель. Мне кажется, у Ивана Николаевича наступила некая гармония, потому что это его желаемый переезд.

Максим Костиков: Не секрет, что в последние годы двуглавая модель местного самоуправления - «глава города — глава администрации города» - не всегда была эффективна и часто давала сбой. Были сложные отношения у Ивана Цецерского с сити-менеджером Александром Братчиковым и главой региона. Насколько уход господина Цецерского гарантирует решение этой проблемы и стабилизацию ситуации в Пскове? Насколько новый муниципальный тандем Александра Братчикова и Елены Полонской способен удержать штурвал управления городом?

Александр Козловский: Будем следить за их совместной работой. Мое мнение — наверное, этот тандем должен привести к положительному результату. Будет большое мероприятие в городе — Ганзейские дни. Наверное, там они и покажут, насколько эффективен их тандем. Александр Николаевич - грамотный управленец с большим объемом компетенции, который ему позволяет успешно руководить администрацией города. Что касается Елены Александровны, у нее, может, такого опыта нет, но она человек активный, энергичный, с большим потенциалом, поэтому думаю, что она тоже готова себя проявить. Будем смотреть, наблюдать. Готов оказать им обоим всяческую поддержку в совместной работе на уровне депутата Госдумы.

Максим Костиков: А с чем связаны перемены в Великих Луках?

Александр Козловский: Это тоже тенденции, которых не избежать.

Максим Костиков: То есть никаких кардинальных перемен там нет, и все идет в рамках существующей системы координат. Хорошо. Давайте перейдем к вашей деятельности в парламенте страны. Какие значимые проекты приняты Госдумой? Чем живет парламент, чего у вас происходит интересного?

Александр Козловский: Там ежедневно происходит различных событий, принимаются законопроекты, направленные на упрощение жизни людей. Один из них — поправки в 44-й федеральный закон в плане закупочной деятельности учреждений культуры. Считаю, что законопроект направлен на то, чтобы облегчить учреждениям культуры работу. Одно из таких нововведений - сумма закупки у единого поставщика увеличена до 600 тыс рублей. Есть смягчения по покупке материальных ценностей, допустим инструмента, чтобы мероприятия проводились со своей спецификой. А в будущем готовим много поправок в 44-й закон, чтоб облегчить жизнь граждан. Наверное, это одно из значимых событий в Госдуме за последнее время.

Радиослушатель: Здравствуйте. А можно решить в Пскове, чтобы у нас была одна глава? Пусть Братчиков командует. Причем тут «энергичная»? Надо дело знать. И я тоже «энергичная»: тут решила, там решила.. Вот бы еще Козловский вынес решение на Госдуму по бесплатному проезду детям войны? Нам уже под 80, неужели вы думаете, что мы каждый день ездим в автобусе?

Александр Козловский: Хотел бы сразу сказать: сколько людей, столько и мнений. Кто-то считает так, а я, может быть, придерживаюсь иной точки зрения. Дело в том, что заниматься надо не процессом, а чтоб мы заставили наших чиновников работать. А уж в какой модели - два будет главы или один — значения не имеет. Надо использовать позитивные возможности, которые дает та модель, которая есть. Есть успешная практика и у той, и у другой модели. И у нас, и за рубежом. Все зависит от уровня компетенции руководителей, которые занимают эти места. И надо сосредоточиться на том, чтобы туда приходили люди, которые могут что-то поменять и улучшить жизнь города, а не пускать пыль в глаза тем, что кому-то что-то мешает. И та, и другая модель действенна. Надо использовать, что есть. У Александра Братчикова, на мой взгляд, есть все возможности, чтобы обустраивать город, делать его краше и удобнее для проживания.

Максим Костиков: Второй вопрос был связан с федеральной поддержкой детей войны. Не секрет, что представители региональных парламентов выступают за то, чтобы федеральный закон был принят. В ряде регионов его приняли, в том числе у нас не так давно. Анатолий Копосов, да и Геннадий Бубнов, были выразителями всей этой темы. Псковское областное Собрание проголосовало, но все равно дети войны, по их мнению, не в полной мере поддержаны, и нужен федеральный закон. Почему он еще не принят?

Александр Козловский: Эта инициатива не была обеспечена деньгами. Это важный момент. Мы уже отошли от принятия популярных законов, которые не будут работать, и в данном случае камень преткновения в этом. Если регион способен обеспечить какие-то льготы, то все в его руках, чтоб принять законопроект и его реализовывать. Многие регионы на это пошли. Это в руках законодателей. Пожалуйста, надо принимать законопроект и делать проезд бесплатным. Но надо искать источники финансирования - понятно, что за эти проезды должен кто-то платить.

Максим Костиков: Вы у нас не только депутат, но и партийный функционер, возглавляете Северо-Западный Межрегиональный координационный совет «Единой России».

Александр Козловский: Да, сокращенно МКС.

Максим Костиков: В чем функция МКС, чем занимаетесь? У нас прошли праймериз «Единой России», впереди выборы...

Александр Козловский: Праймериз прошли практически по всей стране, много молодежи приняли в них участие - было свыше 30 процентов молодых людей, во многих регионах они выиграли и будут готовиться к выборам. У нас в регионе тоже прошло предварительное внутрипартийное голосование, и у нас будут выборы глав районов, довыборы депутатов городской Думы Пскова и Великих Лук.

Радиослушатель: Александр Николаевич, смотрим, как ваш коллега, второй депутат от Псковской области господин Васильев, разъезжает по Европе, рассказывает, как там все здорово организовано, а в России, наоборот, плохо. Разве в этом смысл работы депутата, которого жители избирали явно не для этого?

Александр Козловский: У меня не хватает времени следить за Александром Николаевичем, который избирался по спискам, поэтому тяжело комментировать. Вполне возможно, что это те же поручения. Но каждый концентрируется на работе, которая ему ближе и которую он считает более нужной. Он видит это таким образом, а реально о его работе должны судить сами избиратели. Мне тяжело комментировать.

Максим Костиков: Будут выборы - будет у них шанс отреагировать на его действия.

Радиослушатель: В Пскове открылся центр юридической помощи. Хочется узнать, все ли могут горожане воспользоваться такой поддержкой, потому что у меня, например, ситуация сложная, но я работаю и не уверена, что смогу туда обратиться.

Александр Козловский: За последнюю неделю мы открыли два офиса, где будет оказываться бесплатная юридическая помощь людям, попавшим в сложную ситуацию. Это инициатива фонда «Земляки». Провели опрос и приняли такое решение, потому что на моих приемах и приемах моих помощников и активистов часто обращаются за юридической помощью. В партнерстве с ПсковГУ мы решили открыть такой центр юридической помощи, который тоже будет называться «Земляки» и где каждый житель области может получить бесплатную консультацию. Ее будут проводить студенты юридического факультета - в Пскове и Великих Луках. Понятно, что их компетенции может быть недостаточно, но с ними будут работать преподаватели. Это будет для них практика, в то же время это будет реальной помощью тем, кто не может обратиться за юридической помощью на платной основе. Надеюсь, это еще один шаг, который поможет сделать жизнь жителей Псковщины проще и поможет им справиться с проблемами, которые периодически могут возникать у каждого. Центр будет работать на Некрасова, 29. Приемные дни - вторник и четверг.

Максим Костиков: Дай бог, чтобы этот проект развивался дальше.

Александр Козловский: Мы постоянно ищем новые возможности оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. К сожалению, зачастую мы остаемся с проблемами один на один, а помочь некому. Идея открыть такой центр как раз возникла у самих жителей, которые с этим сталкиваются.

Максим Костиков: Давайте вернемся к выборам. Как вы оцениваете итоги праймериз «Единой России» в Псковской области? В этом году было много скептических замечаний и сомнений по поводу того, что у нас честные и прозрачные праймериз, и ничего не решается в кабинетах власти, а все решается на участках, и что в «Единой России» существуют демократические процедуры. Это ставится вашими оппонентами под сомнение. Они говорят, что если при губернаторе Турчаке это еще более-менее соблюдалось, то в последнее время все просчитано и известно заранее. Насколько это реалистично?

Александр Козловский: Праймериз - реалистичная модель, возможность показать себя, наладить отношения с будущими избирателями и дать им возможность самим решить, кто будет бороться на выборах. Например, Сергей Михеев в Бежаницком районе выиграл праймериз, потому что он один из крепких, активных хозяйственников с опытом работы, у него хорошо получается, но он все равно проходил этап праймериз. В Пустошкинском районе праймериз выиграл Иван Штылин, в Пскове - Галина Неваленная, но все это на конкурентной основе. Я сам это проходил. Конкурентная борьба существует, и зачастую получается так, что, может быть, кто-то на кого-то делает ставки, а выигрывают совсем другие. Единственно, что борьба должна проходить по определенным правилам. Не должно быть сутолоки. Мы же одна команда и должны поддерживать тех, кто оказался слабее и кому жители не отдали предпочтение. Здесь внутрикомандная борьба существует, но это возможность и себя проявить, и посмотреть свою форму, подготовиться к выборам, познакомиться с проблемами жителей.

Максим Костиков: Кого вы видите главными оппонентами «Единой России» на выборах? Какую партию? Или никого, кроме самих себя?

Александр Козловский: Почему-же? Оппоненты есть. Но, может, это не партия, а люди с каким-то опытом. Но наши кандидаты всегда готовы к борьбе. Уверен, что они лучшие и выиграют выборы.

Максим Костиков: Александр Николаевич, не так давно в Москве прошел мощный форум — Дни Псковской области в Москве. Наверное, впервые такое произошло событие. Насколько я знаю, вы тоже в нем приняли участие. Для чего это вообще надо? Михаил Ведерников сказал что мы «прорубили окно» если не в Европу, то в Россию, и Псковская область перестала быть медвежьим углом. Насколько это получается? В чем задумка?

Александр Козловский: Москва и Санкт-Петербург - это рынки сбыта для производителей, которые работают в Псковской области, источник инвестиций, и такие площадки, как форум с презентациями и подписанием соглашений - великолепный шанс проявить себя и продемонстрировать возможности.

Радиослушатель: Здравствуйте. Людмила Федоровна. Я проживаю в Пскове. Хочу выразить свою благодарность и оценку Александру Николаевичу, как простой советский человек. Считаю себя советским человеком. Мне почти 80, я многое видела, многое у нас несправедливо, непрозрачно. Большое спасибо Александру Николаевичу за то, что он много работает и для нашего города, хоть сам родом из Великих Лук. Когда я голосовала, я случайно услышала его выступление, сейчас просто любуюсь, как много он делает для города, области и для простого человека. Я к нему лично не обращалась, … но дай бог, чтоб у нас было больше депутатов, которые так вникали бы в проблемы жителей.

Александр Козловский: Спасибо большое за оценку моей деятельности. А то, что я с Великих Лук... приложу все силы, чтобы эту внутреннюю борьбу между Псковом и Великими Луками минимизировать. Великолучане доброжелательно относятся к псковичам. У нас один регион, один губернатор, мы должны поддерживать друг друга.

Максим Костиков: На Днях Псковской области в Москве губернатор Михаил Ведерников подписал соглашение с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это уже оппозиция покритиковала - что это такие рамочные договоренности, они ничего не значат, не имеют никакого влияния, и раньше подписывали, а толку никакого. Ваше мнение.

Александр Козловский: А что еще оппозиция может сказать? Это их мнение. Я всегда считал, что мы должны использовать все возможности, которые есть. Москва — это рынок, и мы вытащили наших производителей в Москву, где они представили свои товары... Может, прямо завтра чуда не будет, но постепенно, участвуя в таких мероприятиях, кто-то все равно заметит тот продукт, который необходим для него, и это положительно скажется на нашем регионе. Поэтому к таким мероприятиям я отношусь положительно, как к возможности, которую нам надо использовать. Скоро будет Международный экономический форум в Петербурге. Там будет представлена площадка Псковской области, будет присутствовать губернатор, представители производственных предприятий региона. Это демонстрация инвестиционных возможностей региона. Многие думают, что упор будет делаться только на ОЭЗ «Моглино». Нет. Считаю, мы должны развивать все территории и представлять все районы, чтоб в каждом из них появлялись крепкие предприятия, которые будут укреплять потенциал всего региона.

Максим Костиков: Александр Николаевич, буквально один вопрос успею задать. Расскажите о программе развития сельских территорий. Что это за проект?

Александр Козловский: Андрей Турчак проводил форум депутатов-единороссов по сельским территориям. Надеюсь, появится у нас еще один нацпроект, который будет заниматься чисто развитием сельских территорий.

Максим Костиков: То есть это, получается, не партийный, а национальный проект.

Александр Козловский: Да. А то, что он возникает под эгидой «Единой России»..., в этой партии у нас много коллег, имеющих опыт работы в регионах, в сельском хозяйстве, и ничего такого здесь необычного нет. Поэтому надеюсь, проект будет работать. Мы должны сделать на селе инфраструктуру, качественные дороги, сделать сельские территории привлекательными для проживания, чтобы там появлялись молодые специалисты и развивалось сельское хозяйство.

Максим Костиков: Спасибо, Александр Николаевич, тоже присоединюсь к радиослушателям и скажу вам слова благодарности. Вы из тех депутатов, с которыми у нас нет трудностей в общении. Васильева уже какой месяц пытаемся позвать в прямой эфир, а он трубку даже не берет. Поэтому и дальше приходите к нам в студию. Не только для комплиментов, но и для ответов на острые вопросы.

Александр Козловский: Спасибо, всегда рад быть гостем вашей студии.