Общество

Псковские медики провели телемост с Национальным медицинским исследовательским центром имени Алмазова

Врачи Псковской областной клинической больницы в среду, 5 июня, провели экстренный телемост с Национальным исследовательским центром имени В. А. Алмазова, чтобы получить экспертные консультации по двум случаям, относящиеся к сердечно-сосудистой хирургии, и принять оперативное решение по дальнейшему ведению пациентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Один из них в 2013 году уже перенес операцию на сердце, но случился повторный инфаркт. По медицинским показаниям операцию на закрытом сердце провести невозможно, поэтому псковские медики обсудили с коллегами из Санкт-Петербурга возможность проведения оперативного вмешательства на открытом сердце, чтобы восстановить нормальный кровоток. В ближайшее время пациента направят в Санкт-Петербург силами санавиации или на реанимобиле.

Второй пациент с диагнозом нестабильная стенокардия также нуждается в операции на открытом сердце, которую можно провести только в Санкт-Петербурге. Вопрос о транспортировке больного решится в ближайшее время.

Как отметили врачи Псковской областной клинической больницы, такие телемосты созываются в экстренных случаях, когда нужна срочная консультация нескольких специалистов из федерального медицинского центра. С начала 2019 года псковские медики провели четыре подобных мероприятия. Консультации проходят в рамках соглашения о сотрудничестве между медицинскими учреждениями. Кроме того, медицинский центр имени В. А. Алмазова курирует Псковскую областную клиническую больницу.

Напомним, Псковская областная клиническая больница в скором времени получит новое оборудование: ангиограф и три аппарата УЗИ. По словам главного врача медицинского учреждения Анатолия Волкова, оборудование откроет для специалистов новые возможности в диагностике и лечении болезней.