Общество

В Пскове состоялось профилактическое мероприятие с осужденными

В рамках профилактики повторной преступности среди осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, на базе Псковского филиала Академии, состоялось профилактическое мероприятие с осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера. В мероприятии приняли участие сотрудники УИИ, представители ГИБДД, ЦЗН, общественной организации «Здоровый город», а также ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

На мероприятии присутствовали осужденные, состоящие на учетах в УИИ к наказаниям в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а также склонные к совершению повторных преступлений, правонарушений и злоупотребляющие спиртными напитками, всего около 50 человек.

Перед присутствующими выступили: старший инспектор ОИН УИИ УФСИН России по Псковской области Антон Евдокимов, который довел информацию о положениях уголовно-исполнительного законодательства в сфере исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в частности об обязанностях осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и ответственности за неисполнение приговора суда.

Заведующий отделением медицинской реабилитации ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», врач нарколог, психиатр Дмитрий Индюков рассказал об алкоголизме, как о заболевании, стадиях алкогольной зависимости, о возможности анонимного обращения в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» за лечением зависимости от алкоголя и наркотиков на первичных стадиях заболевания.

После чего врач привел статистику по России о случаях смертности от ДТП, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

О возможностях получения дополнительного образования и о наличии в ЦЗН профориентационных услуг, трудоустройстве на временные оплачиваемые общественные работы, разъяснили сотрудники ЦЗН и пригласили нуждающихся в помощи по трудоустройству в сам Центр занятости населения, для поиска подходящей работы.

Заключительным этапом встречи стали: беседа руководителя общественной организации Дмитрия Дрорзденко и выступления сотрудников ГИБДД, касаемо порядка получения водительского удостоверения после лишения, а также о ведении правопослушного образа жизни и недопустимости нарушения условий отбывания наказания, не связанного с лишением свободы.