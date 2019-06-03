Общество

В Псковской области посадили двоих мужчин за изнасилование и серию других преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих мужчин. Они признаны виновными в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера, десяти эпизодов краж из помещений. Кроме того, один из них дополнительно совершил кражу из жилища и побои, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СКР по Псковской области.

По версии следствия, вечером 15 сентября 2017 года двое мужчин, встретив в одном из муниципальных образований одиноко идущую несовершеннолетнюю, которая возвращалась домой со школьной дискотеки, напали на нее. Угрожая убийством при помощи ножа, они надругались над девочкой.

В течение суток следователи совместно с полицейскими вышли на след злоумышленников и задержали их. По ходатайству следователя оба фигуранта были заключены судом под стражу.

В ходе дальнейшего расследования были получены доказательства причастности их к десяти эпизодам краж электроинструмента и металлолома из гаражей. Кроме того, один из фигурантов изобличен в краже телефона и ноутбука из жилища знакомых и нанесении побоев ножкой стула своей сожительнице.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.