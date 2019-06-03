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Общество

В Дедовическом районе состоялась встреча депутата Госдумы и активистов по созданию ТОС

05.06.2019 20:10|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы Александр Козловский 4 июня в ходе региональной недели провел встречу с активом Дедовичского района по вопросу создания территориального общественного самоуправления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев отметил, что в районе живет много инициативных граждан, готовых создавать ТОСы.
«Хотелось, чтобы ТОСы были представлены во всех населенных пунктах района», - отметил он. Именно поэтому сегодня в районе собралось такое большое количество граждан, которые готовы претворять свои идеи в жизнь. 

Александр Козловский в начале рассказал о значимых законах, которые недавно были приняты в Госдуме и напрямую касаются жизни людей в районах. Буквально в марте были приняты поправки в 44-й федеральный закон, согласно которым существенно упростилась работа культурных учреждений. 

Также на днях депутаты Государственной Думы приняли законопроект, упрощающий порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Документ внес вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Уже полгода депутат Госдумы, первый заместитель председателя Правления ОАТОС Александр Козловский ездит по районам Псковской области и другим регионам для обоснования плюсов ТОСовского движения. «Многие, кто разобрался в системе и видят положительные моменты в этом процессе. Некоторые считают, что ТОСы заменяют работу власти. Сегодня мы приехали сюда, чтобы объяснить вам - что это не так», - отметил он.

На встречу с жителями Дедовичского района приехали также председатель Общественного совета при государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ, председатель ТОС Псковской области Алексей Кириллов, заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович, общественный советник главы города Андрей Ульянов, чтобы рассказать, как работает ТОСовское движение в регионе.

На сегодняшний день, по словам Алексея Кириллова, в Псковской области уже сформировано 36 ТОСов. Активную помощь в их создании оказывают главы муниципальных районов.

В настоящее время в регионе объявлен конкурс среди территориальных общественных самоуправлений. Руководство Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым уделяют большое внимание развитию ТОСов. В 2019 году ТОСы получат 3,5 млн рублей из областного бюджета в виде грантовой поддержки проектов.

В Дедовичском районе сейчас формируется 4 ТОСа. В этой связи возникло много вопросов по поводу того, смогут ли они участвовать в грантах в нынешнем году.

Как ответил Алексей Кириллов, 12 июня будут известны первые победители проектов ТОС, между которыми распределят 3,5 млн рублей.

Участники совещания отметили, что есть вероятность того, что во второй половине года могут быть объявлены конкурсы.
«ТОСы - это всегда дополнительная возможность для всех и власти, и неравнодушного к своей земле населения благоустроить территории, на которых вы проживаете. При этом очень важно, чтобы между властью и населением было налажено взаимодействие и взаимопонимание. Вы должны поддерживать граждан, дать им возможность проявить себя, увидеть проблемы и помочь решить их. Люди в итоге вам отплатят добром. Да, всех проблем мы не решим. Однако их станет меньше. Это важно», - отметил депутат Госдумы.
Об опыте создания особой формы ТОСов - общественных советников главы города, рассказал заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович.

В 2016 году в Великих Луках был создан институт общественных советников. Всего в настоящее время в городе работают свыше 350 общественных советников. На основании их пожеланий формируется бюджет на ближайший год. 

Ежеквартально советники встречаются с главой города Великие Луки и решают совместно наболевшие вопросы. Кроме этого, советники в своих дворах организуют праздники. Традиционными стали праздники осени и новогодних елок. В Великих Луках также проводятся конкурсы лучших дворов и лучших домов. 

В заключение глава Дедовичского района призвал сформировать команду общественных советников на местах для более эффективной работы в районе. «У нас в районе много инициативных граждан. Давайте им поможем воплотить свои идеи в жизнь», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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