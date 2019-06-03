Общество

Гдов стал победителем VI Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2019»

В Доме Союзов в Москве сегодня состоялось награждение победителей VI Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2019». Совместным решением Неправительственного экологического фонда им. Вернадского, Всероссийского общества охраны природы и оргкомитета «Зеленой весны» народный субботник в городской крепости Гдова заслужил высших оценок и назван победителем акции, сообщается в группе в социальных сетях «Граждане Гдовского края».



«Впервые в истории субботника "Зеленая весна" на уборку территории объекта историко-культурного наследия вышла большая часть населения целого города, экологическое мероприятие сплотило представителей разных возрастов и профессий, способствовало сохранению памяти о героической истории предков, – говорится в адресованном гдовичам поздравлении президента Фонда им. Вернадского, председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимира Грачева. – Поздравляю вас с заслуженной победой, выражаю принявшим активное участие в субботнике "Зеленая весна" искренние слова благодарности».

На торжественной церемонии, приуроченной ко Дню эколога, награды оргкомитета были вручены организатору и вдохновителю гдовского субботника, директору Гдовского музея истории края Надежде Сингатулловой.