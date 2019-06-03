Общество

В «Михайловском» торжественно открыли фестиваль молодежных театров

Традиционный Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019» сегодня торжественно открыли в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с приветственным словом к зрителям обратился директор музея-заповедника Георгий Василевич. Перефразировав известную фразу, он сказал о том, что важнейшим из искусств для нас является театр, и что Пушкин, даже спустя 220 лет со дня своего рождения и практически два века с начала профессиональной литературной деятельности остается актуальным творцом и драматургом-новатором. Как бы много не ставили Пушкина, как бы часто его не играли, мы всегда находим нечто новое и неизменно важное для себя в сценических прочтениях его произведениях, констатировал Георгий Василевич.

О неизменном ощущении пушкинского «незримого присутствия» в Михайловском и о том, что это присутствие является огромным стимулом и подспорьем в работе говорил, открывая фестиваль и руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге, народный артист России Владимир Рецептер.

Первым полномасштабным спектаклем фестиваля стали «Маленькие трагедии. Пир человеческих страстей в одном действии», — работа пермского Театра кукол «Туки-Луки». В основу спектакля легли четыре драматические произведения Пушкина: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» и «Каменный гость» оказались как бы вплетёнными в «Пир во время чумы», объединённые сюжетом безумной вакханалии на грани отчаяния.

Напомним, что фактически театральный фестиваль начался сегодня уже в полдень: за околицей музея-усадьбы «Михайловское» чтецкую композицию по произведениям Пушкина представили студенты-первокурсники Российского государственного института сценических искусств — уже третий пушкинский набор народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

В музее также напомнили, что Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское» проводится здесь уже в пятый раз. Третий год подряд этот «театральный съезд» коллективов, работающих с молодёжью или для молодого зрителя, под эгидой Министерства культуры Российской Федерации проводят Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге и Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

В разные годы в фестивале участвовали профессиональные и любительские труппы из разных уголков России, в том числе и из таких географически отдалённых от Пушкинских Гор городов как Тюмень или Ижевск, а также из Испании и Эстонии.