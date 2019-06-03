Общество

Псковский автор Ольга Шерстобитова выпустила вторую часть романа-дилогии в жанре романтическая фантастика

Вышла «на бумаге» вторая часть дилогии псковской писательницы Ольги Шерстобитовой - «Мое темное счастье», продолжение первой - «Мой темный принц». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сам автор. Книги появились 4 июня, тираж - 3 тысячи экземпляров, издательство - «Альфа-книга».

«Этот роман - мой первый в жанре романтической фантастики. Там есть немного драматизма, герои с яркими характерами, необычный сюжет. Читателей ждет неожиданный, нестандартный финал. С изюминкой. Но герои обретут свое счастье», - отметила Ольга Шерстобитова.

Со слов писательницы, вторую часть дилогии можно будет купить в Пскове в магазине «Книжица» примерно через неделю. Планируется, что следующим произведением Ольги Шерстобитовой, которое выпустит издательство, будет роман-космоопера «Ты - мое притяжение», причем выход книги может состояться в ближайшее время. Что касается намерений автора,- сейчас она будет дописывать однотомный роман «Академия Магических Талантов. Тайна янтарного дракона». В этом произведении - вселенная серии романов Ольги Шерстобитовой «Академия Магических Талантов».