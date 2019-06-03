Общество

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».

Уточняется, что в мае в топ-5 попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой. При этом год назад табачные изделия и спиртное входили в число лидеров.

Эксперты считают, что такие изменения связаны с ограничительными мерами со стороны государства, в том числе повышением цен на указанные товары. Также влияние мог оказать прошедший в 2018 году этап реформы контрольно-кассовой техники.

«На «второй волне» онлайн-кассы подключили предприниматели, которые не торгуют такой продукцией (сигаретами и крепким алкоголем. - Ред.). И доля продаж этих товаров в общей массе могла уменьшиться», - сказал руководитель коммерческого департамента компании «Такском» Константин Головкин.

Официальная статистика подтверждает: граждане активно отказываются от табачных изделий и постепенно снижают потребление спиртного. По последним данным Минсельхоза, в 2018 году объем продаж сигарет упал на 15,7% - до 231,8 млрд штук. Такая тенденция продолжается уже несколько лет.