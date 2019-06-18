Общество

«Визус» объявляет спеццену на лазерную коррекцию зрения

«Визус» объявляет спеццену на лазерную коррекцию зрения: 44 тысячи 700 рублей вместо 49 тысяч 700 рублей.

Получить скидку в 5 тысяч рублей просто: при записи на процедуру назовите промокод «Визус Псков 2019». Скидка применяется при лазерной коррекции на оба глаза. При коррекции на один глаз скидка составит 2500 рублей. Стоимость операции единая, вне зависимости от метода проведения коррекции зрения (LASIK/ФРК).



Предложение действует до 31 августа.



Запись осуществляется по телефону +7 (8112) 22-03-03 или на сайте.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.