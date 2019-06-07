Общество

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.





Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.



Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны:



МОВО «Псковский»



МОВО «Великолукский»

МОВО «Великолукский»

ОВО по Гдовскому району

ОВО по Гдовскому району

МОВО «Дедовичское»



МОВО «Дедовичское» Невельское ОВО



ОВО по Островскому району



ОВО по Порховскому району

ОВО по Порховскому району

МОВО «Пушкиногорское»





Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.