Общество

В зоозащитной организации «Шанс» прошла волонтерская акция

В зоозащитной организации «Шанс» прошла очередная волонтерская акция. Она уже стала традиционной, волонтеры гуляют с собаками, привозят им корм. Сегодня в акции приняли участие около 10 человек, среди которых студенты ПсковГУ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.







«Мы постоянно собираемся группами от 5 до 10 человек и помогаем различным организациям. Сегодня даже снимаем профессиональное видео, чтобы распространить его на просторах Интернета, привлечь новых волонтеров, и пропагандировать добрые дела», - рассказал Алексей Пономаренко, один из организаторов акции.

Волонтеры стараются проводить акцию каждый месяц, самая многочисленная насчитывала более 30 человек. Несмотря на дождь и не самые благоприятные погодные условия ребята все равно приехали в приют.