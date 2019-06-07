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Общество

В Пскове прошел открытый Чемпионат города по ловле донной удочкой

09.06.2019 16:51|ПсковКомментариев: 0

В Пскове прошел открытый Чемпионат города по ловле донной удочкой. Чемпионат призван развить и популяризовать рыболовный спорт в городе Пскове и Псковской области. Подготовку и организацию соревнований осуществляла Федерация Рыболовного Спорта Псковской области, Государственный комитет по физической культуре и спорту Псковской области, сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнования проводились в открытом режиме, к участию допускались все желающие. Спортсмены в возрасте от 12 лет могли участвовать при наличии письменного разрешения от родителей и сопровождающего. Формат рыбалки — лично-командные соревнования, состав команды 3 человека, без ограничения по полу, возрасту и квалификации.


Состязания проводились на правом берегу реки Великой. Организаторы отмечают, что в реке можно было поймать разнообразную рыбу: уклейку, карася, леща, беребру, плотву, красноперку, карпа, линя, голавль, окуня, судака, щуку, сома, жереха и ерша. В зачет принималась вся рыба, кроме занесенной в Красную книгу и запрещенной к вылову в период проведения соревнований. А устанавливать передние опорные стойки в воду можно было только с разрешения судьи. «Все спортивное оборудование, кроме садка, должно располагаться на берегу», - объяснили организаторы.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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