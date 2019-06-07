Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Псковском районе

Вчера, 8 июня, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления на территории Псковского района деревни Родина проведен профилактический рейд, направленный на соблюдение гражданами правил пожарной безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС по Псковской области.

В ходе рейда проведены инструктажи в области пожарной безопасности в том числе с одиноко проживающими гражданами. Среди жителей распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период, по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, по предотвращению детской шалости с огнём.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, меры пожарной безопасности в период весенней пожароопасной обстановки, меры пожарной безопасности в лесах.